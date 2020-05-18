شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى أمريكا يتخطى المليون ونصف المليون إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى المليون ونصف إصابة.

وفى وقت سابق قالت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن جزءا كبيرا من خروج وباء كورونا عن السيطرة يرجع إلى "الفشل" المكلف لمنظمة الصحة العالمية ودعت إلى تحلي المنظمة بمزيد من الكفاءة.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار للاجتماع السنوى للمنظمة الذى عقد عبر الانترنت "حدث فشل من جانب هذه المنظمة في الحصول على المعلومات التي احتاجها العالم وتسبب هذا الفشل في خسارة العديد من الأرواح".

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وأضاف دون أن يذكر الصين بالاسم "استخفت دولة عضو واحدة على الأقل بالتزاماتها المعنية بالتحلي بالشفافية في محاولة لإخفاء تفشي الوباء على ما يبدو وعاد ذلك بتكلفة هائلة على العالم أجمع".

وقال الوزير الأمريكي "نرى أن منظمة الصحة العالمية فشلت في مهمتها الأساسية وهي مشاركة المعلومات والشفافية عندما لا تتصرف دول أعضاء بحسن نية. لا يمكن أن يحدث ذلك مجددا".