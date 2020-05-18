شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنفى إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، مؤكدا أنه بصحة جيدة. Advertisements وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم أخذ مسحات من توكل الشال مدير إدارة البيئة بالمحافظة هو الذى أصيب بفيروس كورونا وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يتابع معه باستمرار حالته الصحية منذ اللحظة الأولى للاشتباه بالإصابة وحتى التأكد من إيجابية عينة المسحة وإيداعه مستشفى كفر الزيات.

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