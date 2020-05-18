شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. دوس على اللينك وعيش جولة افتراضية داخل بيت الكريتلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة والآثار، زيارة افتراضية غنية بالعديد من المعلومات لمتحف جاير آندرسون أو ما يعرف ببيت الكريتلية حول عمارته وزخارفه مما يعكس طرز العمارة الإسلامية في العصر العثماني. يمكنك القيام بالجولة من خلال اللينك، https://mpembed.com/show/?m=LCyv1zFUxiq&mpu=497.

وجاير آندرسون يُعد من أجمل وأغنى بيوت المتاحف التاريخية التي تزخر بها مصر بما يحمله بين جنباته من حقب تاريخية مختلفة تبدأ من عصور مصر القديمة (الفرعونية) مرورا بعصور إسلامية متعددة مثل العصر الطولوني، الفاطمي، المملوكي، العثماني، الصفوي، الهندي، وصولاً إلى عصر أسرة محمد علي، والتاريخ الحديث والمعاصر حيث يتكون من بيتين يعود تاريخهما إلى القرنين 16-17 الميلادي / 10-11الهجري.

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ينفرد متحف جاير آندرسون بقطع أثرية فرعونية والإسلامية نادرة، كما يضم معروضات متنوعة من المنسوجات والصور القبطية واللوحات الفنية الصينية والأوربية، والخزف الإسلامي فضلًا عن المعروضات الخشبية. تم اطلاق هذه الجولة الافتراضية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة NAV3D.

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين. وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.

وكانت الوزارة اطلقت زيارة افتراضية لمقبرة الاخوين بسقارة ايضا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.