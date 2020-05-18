مديرية التضامن بالإسكندرية تنفى تعرض طفل بدار أيتام للضرب على الوجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن مديرية التضامن بمحافظة الأسكندرية قامت بالتحقيق فيما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد أبناء دار الرشاد للأيتام للضرب ونشر صور توضح آثار كدمات علي الوجه، وكلفت المديرية لجنة بعضوية تضم أعضاء يتمتعون بالضبطية القضائية وقامت اللجنة بالتوجه للدار والتحقق من صحة الواقعة المتداولة وانتهت اللجنة إلى عدم صحة ما تم تداوله وأن الصور المنشورة تعود إلى شهر مايو 2018.
وأشارت اللجنة إلى هذه الواقعة التي مر عليها عامين شهدت تدخلا حاسما من الوزارة مضيفة أن الواقعة لم تمر مرور الكرام بل إنه تم محاسبة المتسببين فيها وفصل الجهاز الوظيفي بالدار وقتها.
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