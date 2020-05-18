شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ كوبرى كهربائى للمشاة يربط بين حى بولاق والدقى بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، بضبط أعمال بناء مخالف تم إزالها من 27 يوما، وذلك فى 1 ميدان محمد صالح من شارع مصدق، وقام المخالف بإعادة المخالفة مرة أخرى بصب المناور الداخلية وضمها للوحدات السكنية مخالفا لقانون 119 ولائحته التنفيذية، وتم رصد المخالفة وتحرر بها محضر وجارى التنفيذ مرة ثانية للأعمال المخالفة، وجارى عرض المخالف على النيابة العسكرية.

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من ناحية آخرى، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتيسير كافة الإجراءات لتمكين الشركة المنفذة لكوبرى كهربائى للمشاة يربط بين حى بولاق والدقى، لاستلام الموقع للبدء فى التنفيذ، وقام اليوم اللواء أحمد عبد الفتاح بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتوفير التأمين اللازم من قوات الأمن وشرطة المرافق ومباحث قسم الدقى وتحت إشراف قيادات المديرية وإدارة المبانى والتنظيم بحى الدقى حيث تم إزالة عدد 5 محلات من سويقة الدقى للصالح العام لإمكانية تنفيذ هذا المشروع لخدمة أهل الدقى وبولاق.