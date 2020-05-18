أخبار مصر | وزير السياحة والآثار من أمام متحف التحرير باليوم العالمي للمتاحف: "سنعود قريبًا" (فيديو)

ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمة له منذ قليل من أمام المتحف المصري في التحرير بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.

وقال العناني إننا أغلقنا المتاحف والمزارات السياحية أمام الزيارة بسبب أزمة كورونا وقريبًا ستعود مصر لسابق عهدها.

وأشار العناني في كلمته للتجهيزات والتطويرات الجارية في الميدان والمتحف والتي وصفها بأنها ستقدم القاهرة للعالم في ثوب جديد.

وأضاف لم أجد مكان أكثر عراقة من المتحف المصري في التحرير أقدم متاحف العالم لألقي منه ملتي احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف 18 مايو.

تضمن مشروع تطوير ميدان التحرير تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك "رمسيس الثاني"، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، حيث كانت المسلة كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، وبعد ترميمها وتوقيفها وسط الميدان بلغ ارتفاعها مكتملًا حوالي 19 مترًا، ووزنها حوالي 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك "رمسيس الثاني"، واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

كما تضمنت أعمال التطوير الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة الفرعونية علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني"، وذلك لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان.

وكذلك إزالة التشوهـات البصرية، ولا سيما الإعلانات التي كانت تعلو واجهـات جميع العمارات، وتوفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسي في جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد.

وإنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعـادة رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة، والتي تتناسب مع حجم الحركة الكثيفة بالميدان.