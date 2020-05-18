مصر | مصرع شخص في حادث مروع على الطريق الدائري.. ومصدر: جار حصر المصابين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع شخص في حادث مروع على الطريق الدائري.. ومصدر: جار حصر المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"جار حصر المصابين".. هكذا قال مصدر بالإدارة العامة للمرور، مؤكدًا أن المعاينة الأولية لحادث الطريق الدائري أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، مضيفا، بأنه جار حصر أعداد المصابين ورفع حطام الحادث، والعمل عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

"الحمولة وقعت على العربيات الملاكي".. وفقا لما قاله مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور، وأن السيارة النقل المتسببة في توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، كانت محملة بـ "السن"، ويسير قائدها بسرعة عالية بالطريق وقت المغرب، ولدي محاولة تهدئته السرعة، اختلت عجلة القيادة بيده مما أسفر عن إنقلاب السيارة على عدد من السيارات الملاكي بالطريق، وحدوث شلل تام بالطريق الدائري.

"مفيش عربيات ولعت".. وأضاف المصدر، في وقت سابق، بأن توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، بسبب انقلاب سيارة محملة بـ"السن"، نافيا اشتعال النيران بسيارة إطفاء، كما تم تداوله.

وعززت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بقوات المرور، لرفع حطام الحادث الذي تسبب في توقف تام للطريق الدائري، كما تم الدفع بسيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للمساعدة في رفع حطام الحادث ونقل المصابين، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

ويشهد الطريق الدائري، كثافات مرورية عالية، مساء اليوم الإثنين، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود كثافات مرورية عالية بالطريق.

اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة، دفع بتعزيزات مرورية لسحب الكثافات المرورية، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الكثافات المرورية العالية إثر انقلاب سيارة محملة بكمية من "السن" بالطريق القادم من المعادي اتجاه المنيب.

حملات مكبرة لإزالة السيارات

في سياق آخر، وجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات لإزالة السيارات المركونة بالشوارع بنطاق المحافظة، منعا لحدوث تكدسات مرورية بالطرق، والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، وذلك وفقًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كانت محافظة الجيزة، أصدرت اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد الجيزة.

وأوضح أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

وأشار إلى التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقًا للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على أن يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار أكثر من مرة في اليوم الواحد، حال انتقال السيارة من شارع إلى آخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على أن يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع إلى قطاعات ويكلف أحد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى في اليوم التالي.

وكشف المحافظ، عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهي كالتالي: تعريفة الانتظار يوم 10 جنيهات للسيارات الملاكي، والتاكسي و20 جنيهًا للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه و30 جنيهًا لعربات الاتوبيس ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء المراكز طبقا لرؤية الحي أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ