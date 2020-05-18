مصر | حجز مدير مصنع لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز مدير مصنع لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، حجز مدير مسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بأكتوبر، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، وذلك لحيازته ٢١ طن من السلع الغذائية مجهولة المصدر، لإدخال الغش على المواطنين استغلالًا للظروف الراهنة، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها 21،760 طن سلع غذائية "معجون طماطم، ملح، عصير مانجو خام، سكر حر"، مستلزمات إنتاج بدون بيانات ومجهولة المصدر، و11388 عبوة سلع غذائية "عصائر، صلصة طماطم، كاتشب، مسطردة، مايونيز "منتج نهائي" من دون بيانات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح



لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.