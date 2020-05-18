مصر | كثافات مرورية أعلي الطريق الدائري إثر انقلاب سيارة

يشهد الطريق الدائري، كثافات مرورية عالية، مساء اليوم الإثنين، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود كثافات مرورية عالية بالطريق.

اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة، دفع بتعزيزات مرورية لسحب الكثافات المرورية، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الكثافات المرورية العالية إثر انقلاب سيارة محملة بكمية من "السن" بالطريق القادم من المعادي اتجاه المنيب.

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هذا ما يفعله تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، وحال مواصلة جرائمهم، في سرقة السيارات شاهدهم سمسار، ولدي ملاحقته لهم، أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، واسقطوه قتيلا غارقًا في دمائه بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وتمكنت القوات من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سمسار على يد مجهولين بشارع الأورمان بدائرة القسم.

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اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبانتقال القوات، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "أحمد.ا."، سمسار، في العقد الرابع من العمر، إثر تلقيه طلقات نارية بالجسم.

وأفادت التحريات الأولية للعميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، وأقوال شهود عيان بأن المجني عليه كان يطارد مجهولين حال سرقتهم سيارة شقيقه، ولدي ملاحقتهم، أطلق المتهمين صوبه طلقات نارية أسقطته قتيلا في الحال.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وضم العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

خطة البحث شملت فحص كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة بالمصادر السرية، فضلا عن فحص العناصر الإجرامية المعروف عنهم ارتكاب جرائم مماثلة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص " عاملين وعاطلين"، تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب سرقات السيارات من الطريق العام، كما تبين إلى أنهم مقيمين بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

وأُعدت مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.