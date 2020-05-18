شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التفتيش على ضوابط التشغيل لاستقبال السياحية الداخلية بفنادق شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الرابع؛ واصلت لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من محافظة البحر الأحمر، عملها في معاينة الفنادق والقري السياحية التي تقدمت بطلبات لإعادة فتحها وتشغيلها في السياحة الداخلية بنسبة ٢٥٪ بمدينة الغردقة، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وانتهت اللجنة من التفتيش على الفنادق والقري السياحية بمنطقة هاواي وشمال الأحياء بمدينة الغردقة، حيث استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

كانت لجان الفحص بدأت أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من ١٧٢ فندق لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.