شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات الصعيد تزيل آثار الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ عدد من محافظات الصعيد، التى تأثرت بالطقس السيئ الأحد، إزالة آثار الأمطار والسيول التى تعرضت لها، حيث تم شفط وتصريف المياه، وإعادة فتح الطرق.

شفط مياه السيول بطريق قنا

فى سوهاج، تفقد المحافظ اللواء طارق الفقى، قرية «أولاد الشيخ» بمركز دارالسلام، للاطمئنان على أهالى القرية بعد شكاوى من وجود تجمعات كبيرة للأمطار بها ودخول المياه للمنازل.

شفط مياه السيول بطريق قنا

ووجه المحافظ خلال الجولة التى رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، ولطفى محمد على، رئيس مركز ومدينة دارالسلام، وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية بالمحافظة بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على المتضررين من تجمعات مياه الأمطار بالقرية، وكسح وشفط كميات المياه النازحة على القرية من سلاسل الجبال الملاصقة لها، مؤكدا أن كميات الأمطار كانت خفيفة، ولم تحدث أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

طقس غائم في المنيا

وأكد «الفقى» أن المحافظة فى حالة تأهب ورفع للاستعدادات القصوى منذ أواخر الأسبوع الماضى، تحسبًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من هطول الأمطار، لافتًا إلى أن غرف العمليات والأزمات بالوحدات المحلية والمديريات وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة على أهبة الاستعداد لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

طقس غائم في المنيا

وأشار «المحافظ» إلى وجود بلاغات لغرف العمليات بتسبب الطقس السيئ فى سقوط 3 نخلات بمنطقة «المستعمرة» بقرية «الجلاوية» بمركز ساقلتة، وشجرتين على الطريق بقرية «كوم العرب» بمركز طما، و«البطاخ» بمركز المراغة، وتم التعامل الفورى وإزالتها، وإعادة شد أسلاك الكهرباء التى تسببت فى انقطاعها، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لعودة التيار الكهربى لقرى مركز جرجا بعد حدوث انقطاعات فى التيار، وكذلك إعادة التيار لقريتى «بندار الكرمانية»، و«عرابة أبودهب» بمركز سوهاج، وقرية «شطورة» بمركز طهطا، ونجع «يونس».

طقس غائم في المنيا

كانت المحافظة قد تعرضت أمس الأول لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وبرق ورعد مع هطول غزير للأمطار، وصل إلى حد تجمعات مياه أشبه بالسيول فى قرية «أولاد الشيخ» بمركز دار السلام، بخلاف سقوط للأشجار وانقطاع التيار الكهربى فى عدد من مراكز المحافظة.

طقس غائم في المنيا

وفى قنا، أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودى أنه تم إعادة فتح الطريق الصحراوى الشرقى «قنا - الأقصر» عقب تصريف مياه السيل والتى تسببت فى توقف حركة السيارات بين المحافظين.

موجة طقس حار بالإسكندرية

كان المحافظ توجه أمس إلى طريق «قنا- الأقصر» الصحراوى الشرقى أمام الظهير الصحراوى لقرية كرم عمران بمركز قنا لمتابعة قطع مياه السيول لأماكن متفرقة بالطريق ناتجة عن سقوط أمطار غزيرة بالمنطقة، رافقه أشرف أمين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

موجة طقس حار بالإسكندرية

وأشار المحافظ إلى أنه تم تصريف مياه السيول فى المجرى المحدد لها بمخر سيل كرم عمران ومنها إلى ترعة الكلابية، موجها المسؤولين بالمتابعة الدورية لمجرى المياه لضمان سريان المياه فى مجراها الطبيعى وبالشكل الآمن إلى ترعة الكلابية.

موجة طقس حار بالإسكندرية

ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية والتأكد من تواجد كافة المعدات والسيارات بأماكن تمركزها المحددة واستعدادها للتعامل مع أى أحداث طارئة.

موجة طقس حار بالإسكندرية

وفى البحر الأحمر، أكدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، أنه تم إغلاق طريق سفاجا - قنا «بسبب قطع مياه السيول لأماكن متفرقة بالكيلو 27 و34 و42، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وتم وقف الحركة المرورية.

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موجة طقس حار بالإسكندرية

أوضحت «المغربى» أن الوضع مستقر بالمدينة، ويتم من خلال غرفة العمليات بالمدينة المتابعة أولاً بأول بالتنسيق مع محافظه قنا وتم التأكيد على تواجد قوات التمركز بالكيلو 85 والكيلو 40 وكمين كيلو 5.

وأشارت إلى أنه تم إعطاء التوجيهات لرئيس قرية النصر بضرورة المتابعة أولا بأول وإبلاغ غرفة العمليات بالوحدة المحلية بالمستجدات.

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وناشدت «المغربى» المواطنين تأجيل السفر بين قنا وسفاجا ومن سفاجا إلى سوهاج فى الوقت الحالى لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأضافت أنه تم إغلاق كافة الطرق الصحراوية بنطاق المدينة نتيجة للعاصفة الترابية، وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الأزمات والمحافظات المجاورة.

وفى الإسكندرية يستمر ارتفاع درجات الحرارة نهارا اليوم الثلاثاء وكانت الموجة الحارة ساهمت فى خروج الناس لالتماس نسمة هواء باردة فى الحدائق والكورنيش مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من الإصابة بفيروس كورونا.