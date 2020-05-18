شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية فى المحافظات، الإثنين، شن حملات مكبرة لاسترداد التعديات على أراضى الدولة والمبانى المخالفة كما أحالت القليوبية المخالفين للنيابة العسكرية، وشدد المحافظون على اتخاذ إجراءات رادعة.

فى القليوبية، أحال المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، 19 شخصاً للنيابة العسكرية بمدن طوخ وكفر شكر وشبين القناطر وبنها والخانكة، لتعديهم على الأراضى الزراعية حيث تنوعت التعديات ما بين تشوينات وبناء سملات ومسلحات.

وأكد «الهجان»، فى بيان صحفى استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية واليومية والتصدى لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

فى سياق متصل، شهد المحافظ حملة لإزالة مبنى مخالف على أرض زراعية على مساحة 100 متر مربع، مكون من أرضى ودور علوى بالمسلحات الخرسانية بقرية كفر طحا التابعة للوحدة المحلية بطحانوب بمدينة شبين القناطر.

فى المنيا، قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، أزالت 74 حاله تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 13 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1258 مترا مربعا، و43 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية خاصة على مساحة 6197 مترا مربعا، و18 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1001 متر مربع، ليصل أجمالى حالات الأزالات الزراعية، والمبانى، خلال الفترة من 25 مارس الماضى، وحتى أمس، 808 حالات على الأراضى الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2638 حالة إزالة مبانى بمساحة 366877 مترا مربعا.

وفى الغربية، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، شن حملات إزالة للعقارات المخالفة بحى أول طنطا، حيث تم إزالة حجرتين بسطح إحدى العقارات مقامة بدون ترخيص بمساحة 50 مترا، وإزالة دور خامس علوى وسادس علوى بمساحة 240 مترا بشارع عزيز فهمى مع طه الحكيم.

وفى السويس، شن حى عتاقة برئاسة وليد شوقى رئيس الحى حملة أسفرت عن استرداد مساحة 41 ألف متر مربع أملاك دولة بمنطقة الكبانون وإزالة ما عليها من مبان.

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وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لـ 2974 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة وأراض زراعية على مستوى المحافظة بإجمالى مساحة 2 مليون و661 ألفا و989 مترا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا.