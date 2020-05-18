شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم 25 برلمانيا على الفطار أمام منزله».. توجيه انتقادات لنائب كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة «كوم أمبو» فى أسوان، أمس الأول، مائدة إفطار فى الشارع أمام منزله، حضرها عدد من زملائه فى مجلس النواب وبعض الصحفيين وعدد من أقاربه، فى مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، بمنع التجمعات، وتحذيرات وزارة الصحة من إقامة موائد إفطار جماعية للحد من انتشار فيروس «كورنا المستجد»، وهو ما انتقده رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقّب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على الواقعة، أثناء انتقاده تجمع عدد من الأعضاء أمام مقاعد الوزراء خلال الجِلسة العامة، لتوقيع عدد من طلبات المواطنين، قائلًا: «ما ينفعش كده التزموا بالمسافات الآمنة ولا يجوز أن تقفوا هكذا امام الوزراء وبعد كده نروح نقول للناس التزموا ونحن لا نلتزم، كفاية محمد سليم جاب لنا الكلام بسبب العزومة اللى عملها».

وأضاف «عبدالعال» - موجّها كلامه لـ«نائب المائدة»: «عارف إن الجلسة كانت كانت متأخرة وأردت أن تعمل خير لكن للأسف الشديد الأمر جاء بالعكس.. سليم عنده مشكلة إنه مابيعرفش يتغدى أو يتعشى لوحده، بس الكلام ده عندنا فى البلد فى أسوان مش هنا يا محمد».

واستكمل «عبدالعال»: «المفروض نعطى القدوة والمثل.. فالممنوع يعنى ممنوع وأول من يدافع عن النص القانونى هو النواب، وأسوأ أنواع المخالفات هى ما يرتكبها المشرّع أو المنفذ، وعلى من ينتمى لهذه السلطة العريقة أن يلتزم بالقانون، والرجل اعترف بالخطأ والاعتراف بالحق فضيلة». وأوضح «سليم»، أنه أقام تلك العزومة لعدد من زملائه وأصدقائه المقربين، مردفًا: «قعدنا فى الشارع بدل ما نقعد فى البيت عشان ما يكونش فيه زحام، والمكان يتسع لأكثر من 500 فرد وكل اللى حضروا 25 نائبا فقط».

وأشار «سليم»، إلى أن أغلب الذين شاركوه الإفطار نواب من المحافظات البعيدة، لأن الجلسة تأخرت فى هذا اليوم فكان هناك صعوبة للحاقهم بموعد الإفطار، مشددًا على أن جميع الحاضرين التزموا بجميع الإجراءات الاحترازية.

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