شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع محافظ الدقهلية سبل إزالة التعديات على النيل بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة، وتكثف وزارة الرى حملاتها لإزالة التعديات المقامة علي مجري نهر النيل فى محافظة الدقهلية وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات .

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وأوضح تقرير لقطاع حماية النيل يتضمن حصر وتدقيق أماكن التعدى بالردم والتي تركزت هذه المرة أمام العديد من واجهات القري النيلية بقريتي ميت دمسيس وميت أشتا على فرع دمياط - مركز اجا - محافظة الدقهلية، حيث تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة من فرع دمياط .

الجدير بالذكر أنه سبق وأن تعرض مجري نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لإكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث إختناقات بالمجري المائي للفرع علي نحو غير معهود .