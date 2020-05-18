شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة يوم المتاحف.. العنانى: سوف نفتح متاحفنا وشواطئنا لاستقبال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار رسالة لشعوب العالم بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف، وقال فى فيديو مصور :"كل سنة والشعب المصرى بخير وشعوب العالم بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف والذى نحتفل به فى 18 مايو من كل عام".

وأضاف العنانى :" لم اجد أفضل من المتحف المصرى بالتحرير لأوجه رسالتى من أمامه، حيث يعتبر من أعرق متاحف العالم تم بنائه عام 1902 ليضم أكبر كمية من الآثار المصرية واليوم نشهد تطوير المتحف المصرى".

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واكد العنانى أنه بالرغم من إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية منذ 19 مارس إلا أننا قريبا سوف نفتح متاحفنا وشواطئنا لاستقبال العالم كله.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية غنية بالعديد من المعلومات لمتحف جاير آندرسون أو ما يعرف ببيت الكريتلية حول عمارته وزخارفه مما يعكس طرز العمارة الإسلامية في العصر العثماني.

وجاير آندرسون يُعد من أجمل وأغنى بيوت المتاحف التاريخية التي تزخر بها مصر بما يحمله بين جنباته من حقب تاريخية مختلفة تبدأ من عصور مصر القديمة (الفرعونية) مرورا بعصور إسلامية متعددة مثل العصر الطولوني، الفاطمي، المملوكي، العثماني، الصفوي، الهندي، وصولاً إلى عصر أسرة محمد علي، والتاريخ الحديث والمعاصر حيث يتكون من بيتين يعود تاريخهما إلى القرنين 16-17 الميلادي / 10-11الهجري.

ينفرد متحف جاير آندرسون بقطع أثرية فرعونية والإسلامية نادرة، كما يضم معروضات متنوعة من المنسوجات والصور القبطية واللوحات الفنية الصينية والأوربية، والخزف الإسلامي فضلًا عن المعروضات الخشبية. تم اطلاق هذه الجولة الافتراضية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة NAV3D. وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.