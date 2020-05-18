شكرا لقرائتكم خبر عن تحية لكل الفريق الطبى.. رسائل الفنانين والمشاهير فى مواجهة فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو ظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلاميين ومشاهير الرياضة، يتحدثون فيه عن فيروس كورونا المستخد وخطورة الإصابة به، وكيفية مواجهة أزمة مرض كوفيد 19. وعلقت وزارة الصحة والسكان، على الفيديو، قائلة:"مريض فيروس كورونا، لازم نقف جنبه وندعمه، مش نوصمه ونبعد عنه... تحية لكل الفريق الطبي اللي بيساعد أهلنا من مصابي فيروس كورونا كل يوم، علشان نعدي من الأزمة دي على خير".

وأكد الفنانون والإعلاميون أنه مع ظهور فيروس كورونا المستجد وعدم المعرفة وانتشار الشائعات تعامل الناس مع مصابي مرض "كوفيد 19" بطريقة سيئة للغاية، لدرجة أنه يتم وصم المريض بأنه سبب من أسباب انتشار الفيروس.





وأشار الفنانون إلى أن ذلك أدى إلى تخوف البعض من الإعلان عن ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم، حتى لا يتم وصمهم في وسط الآخرين بالمرض، مما يؤدي إلى امتناع المريض عن العلاج، وعند محاولة علاجه في وقت متأخر يكون في مرحلة خطرة.

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