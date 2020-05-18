شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد للتعليم العالى يرصد مشاركة الجامعات المصرية لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، فيديو جديد يرصد مشاركة الجامعات الحكومية فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى. وتناول الفيديو جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تحقيق ورسم المستقبل والعمل وفقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030، والتى أولت اهتمام خاص للأمن الغذائى والخدمات المجتمعية عن طريق البحث والتطوير واستخدام الهندسة الوراثية وأتابع أحدث النظم الذكية فى الزراعة والرى الحديث. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد للتعليم العالى يرصد مشاركة الجامعات المصرية لتحقيق الأمن الغذائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.