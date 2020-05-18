الخليج 365: المصانع تعود لطاقتها الكاملة بعد العيد بتدابير احترازية مشددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، إعلان عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها بعد العيد بتدابير احترازية، وتقرير معايشة لبطولات الجيش الأبيض، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

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المصانع تعود لطاقتها الكاملة بعد العيد بتدابير احترازية مشددة

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