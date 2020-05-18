شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الخامسة والعشرين.. "النبى والوطن" مدينة النبى فى حماية الخالق العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نستعرض طوال شهر رمضان الكريم حلقات مميزة من كتاب" النبى والوطن" من الكتاب والسنة و هو أحد الإنجازات العلمية المميزة ضمن موسوعة السيرة النبوية في ثوبها الجديد لمؤلفه الدكتور ناصر بن مسفر القرشى الزهرانى.

المدينة أرض مباركة، وبلدة طيبة، وبقعة منورة، إنها بلد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد دولته، ومحل مسجده، وموطن حياته، ومثوى جسده الشريف الطاهر.

فضائلها عظيمة، وخصائصها كبيرة، ومنزلتها جليلة، فأحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وأثنى عليها وعلى أهلها، ودعا لها وأشاد بها.

عن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها..ليأرز: يأوي ويلتجئ.