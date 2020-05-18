شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات لاتحاد المهن الطبية.. أهمها التعاقد مع مستشفيات لعزل الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد اتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه، اليوم، الاثنين. وأوضح عبد الهادى، أن القرارات تتضمن: وأوضح عبد الهادى، أن القرارات تتضمن: １- تكليف مشروع العلاج للتعاقد مع مستشفيات لعزل الأطباء المصابين بفيروس كورونا. ２- فتح الاشتراك في مشروع العلاج فترة استثنائية من 1 يونيو حتي 15 يونيو2020. ３- مخاطبة وزارة الصحة لتوفير كواشف pcr أو التعاقد عليها من خلال الشراء او الاستيراد. ４- عمل دراسة جدوي لإنشاء مصنع او خط إنتاج لتصنيع الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية. Advertisements ５- الموافقة علي ان يكون انعقاد مجلس الاتحاد من خلال برنامج زووم خلال تلك الفترة مراعاة للاجراءات الاحترازية. ６- زيادة المعاش لـ900 جنيه بدءًا من يناير 2020 وصرف الفروق للأعضاء المُستحقين. ７- انتخاب الدكتور عبد العزيز الجوهري، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، لشغل مقعد أمين صندوق مساعد الاتحاد. ８- اعتماد قرار رئيس الاتحاد بتحويل أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية إلي النائب العام. ９- التقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد إحدى شركات الاتحاد لرفض رئيس مجلس الإدارة تمكين اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية للشركة ومجلس الاتحاد من فحص أوراق الشركة لمعرفة أسباب الخسائر. وكان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وقرر أيضا صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 قرارات لاتحاد المهن الطبية.. أهمها التعاقد مع مستشفيات لعزل الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.