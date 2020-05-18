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الرى تنشر صور لمياه الأمطار التى سقطت فى قنا ووصلت لمخر سيل كرم عمران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الموارد المائية والرى، صور للأمطار الغزيرة التى سقطت في نطاق محافظة قنا وتوجهت إلى مخر سيل كرم عمران الذى بدوره قام بتصريفها إلى ترعة الكلابية ومنها لنهر النيل.

 

 

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

 

 

وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

 

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مياه الأمطار التى سقطت في قنا
مياه الأمطار التى سقطت في قنا

 

مياه الأمطار التى سقطت في قنا
مياه الأمطار التى سقطت في قنا

 

مياه الأمطار التى سقطت في قنا
مياه الأمطار التى سقطت في قنا

 

مياه الأمطار التى سقطت في قنا
مياه الأمطار التى سقطت في قنا

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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