شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الجامعية بـ«تربية الغردقة» تستعد لاستقبال ٢٥٠ مصري من الكويت غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت جامعة جنوب الوادي استعداداتها لاستقبال نحو ٢٥٠ مصري، من المقرر حضورهم من دولة الكويت غدا الثلاثاء إلى مطار الغردقة الدولي، ثم قضاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة، وذلك تحت الإشراف الطبي لمدة ١٤ يوما للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا.

واكد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، أن الجامعة أجرت أعمال الصيانة البسيطة بعد خروج نحو ١٥٠ راكب وصلوا من السعودية واستقبلتهم المدينة الجامعية وانتهت فترة الحجر الصحي لهم الأسبوع الماضي.

وأوضح الغرباوي أن الجامعة أجرت تنسيقا مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر لتوفير طاقم طبي لمتابعة المصريين القادمين خلال تواجدهم فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى تولي وزارة التضامن وبنك الطعام مسؤولية الإعاشة كاملة.