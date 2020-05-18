شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الجامعية بـ«تربية الغردقة» تستعد لاستقبال ٢٥٠ مصري من الكويت غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت جامعة جنوب الوادي استعداداتها لاستقبال نحو ٢٥٠ مصري، من المقرر حضورهم من دولة الكويت غدا الثلاثاء إلى مطار الغردقة الدولي، ثم قضاء فترة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة، وذلك تحت الإشراف الطبي لمدة ١٤ يوما للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا.
واكد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، أن الجامعة أجرت أعمال الصيانة البسيطة بعد خروج نحو ١٥٠ راكب وصلوا من السعودية واستقبلتهم المدينة الجامعية وانتهت فترة الحجر الصحي لهم الأسبوع الماضي.
وأوضح الغرباوي أن الجامعة أجرت تنسيقا مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر لتوفير طاقم طبي لمتابعة المصريين القادمين خلال تواجدهم فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى تولي وزارة التضامن وبنك الطعام مسؤولية الإعاشة كاملة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
12,764
-
تعافي
3,440
-
وفيات
645
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة الجامعية بـ«تربية الغردقة» تستعد لاستقبال ٢٥٠ مصري من الكويت غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.