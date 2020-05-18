شكرا لقرائتكم خبر عن بالزغاريد.. خروج ٦ حالات شفاء جديدة من مستشفى العزل بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن التزايد المستمر في ارتفاع معدلات الشفاء بمستشفى العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق، والذي جرى تخصيصه من مديرية التضامن الاجتماعي لمديرية الشؤون الصحية.

جاء ذلك بعد خروج ٦ حالات أخرى اليوم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وبعد تقديم جميع الرعاية الطبية لهم وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك في جو يسوده الفرحة والسعادة والزغاريد بمستشفى العزل بالزقازيق، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى ٥٨ حالة حتى الآن، منذ بداية العمل بالمستشفى، وعادوا إلى منازلهم وذويهم في حالة جيدة.

كانت مديرية الصحة بالشرقية، أعلنت خروج ٥٢ حالة تم تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وخروجهم من مستشفى العزل الكائن بقرية شيبة بمركز الزقازيق، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة، وأثني المصابين بعد تماثلهم للشفاء على مستوي الخدمة الطبية التي قدّمت لهم، وحسن المعاملة من الجيش الأبيض، والنظافة العامة لأماكن الإقامة.

وقدّم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضي بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، مثمنًا دورهم الوطني، لشعورهم بالمسؤولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفانٍ، ويعملون على قلب رجل واحد، في خط المواجهة لوباء فيروس كورونا المستجد.