شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تقدم أكثر من 40 ألف اختبار PCR لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة Primer Design Ltd الرائدة في المملكة المتحدة، التابعة لشركة Novacyt SA، بتصدير أكثر من 40 ألف اختبار PCR إلى مصر لدعم استجابتها لـفيروس كورونا.

وتعمل المملكة المتحدة والحكومة المصرية بجد لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية لكلا البلدين من خلال الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية بين البلدين.

وفي إبريل، نفذت مصر اتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة، وأرسلت شحنات من الملابس الطبية الوقائية لدعم المملكة المتحدة.

وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: «تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل معًا لمواجهة هذا التحدي العالمي. تتحد الحكومة البريطانية والشركات البريطانية في التزامهما بدعم مصر. وهذا يعني حماية المصريين من تأثير الفيروس، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، واستخدام الأزمة حيثما أمكن لإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.»

وفي 4 مايو، شاركت المملكة المتحدة في استضافة قمة الاستجابة العالمية وجمعت 8 مليار دولار أمريكي في تعهداتها لمكافحة فيروس كورونا. كما تقود المملكة المتحدة الطريق لإتاحة لقاحات وعلاجات الفيروس للجميع. وفي 4 يونيو، ستستضيف المملكة المتحدة قمة افتراضية تهدف إلى توفير اللقاح عالميا بمجرد الموافقة على استخدامه، للمساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الوباء.

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