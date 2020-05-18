شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي رضيع من «كورونا» قبل والدته وشقيقه وعمه بـ«عزل دمنهور» (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الطاقم الطبي بمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص للعزل الصحي بشفاء وخروج أصغر نزيل في المركز، لطفل يبلغ من العمر 7 شهور، ويقيم بمركز كفر الدوار، بينما استمر عمه ووالدته وشقيقه «4 سنوات» داخل المركز لعدم شفائهم بعد، وأصرت والدة الطفل على مغادرته المركز فور الشفاء.

وقال الدكتور عطية الشامي، رئيس الفريق الطبي، إن جميع أطباء المركز برئاسة الدكتور محمد شاهين، المدير الفني للمركز والطبيبين عماد جرجس وعمرو طاحون، في غاية السعادة، وحرصنا جميعًا على التقاط الصور مع الطفل فرحًا بشفائه، قبل تسليمه لوالده، مشيرًا إلى أن الطفل خرج ضمن مجموعة مكونة من 13 من المتعافين، ولكن فرحتنا الأكبر بالطبع كانت بخروج الطفل.

وأضاف «الشامي»، أنه تم تحول 29 حالة من إجمالي 75 موجودين حاليًا في المركز إلى سلبي للمرة الأولى وفي انتظار إجراء المسحة الثانية لإعلان الشفاء، مشيرًا إلى أن المركز استقبل منذ بدء العمل في أول الشهر الجاري 124 حالة، تعافى منهم 47 حالة خرجوا لمنازلهم، بينما تم تحويل 3 حالات فقط إلى مستشفى كفر الدوار العام.