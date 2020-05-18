من الثلاثاء للخميس.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد بداية من غدٍ الثلاثاء حتى الخميس المقبل، لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس حار على أغلب أنحاء البلاد معتدل ليلًا.

وبحسب بيان رسمي للهيئة اليوم الاثنين، يتوقع الخبراء أن يستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدي أحيانًا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المحتمل أن يحدث انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة 30% تقريبًا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

ويتراوح متوسط درجات للحرارة من الثلاثاء حتى الخميس كالتالي:

القاهرة 42-43

الوجه البحري 41-41

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السواحل الشمالية 35-37

جنوب سيناء 37-38

شمال الصعيد 43-44

جنوب الصعيد 43-45.

وناشدت الهيئة كل الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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