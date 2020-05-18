النواب يوافق على إلغاء المادة 29 مكرر من قانون الضرائب على الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على اقتراح النائب محمد أبو العينين عضو المجلس ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكررًا) من قانون الضرائب على الدخل فيما تضمنته من أنه في حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية.

وأشار أبو العينين، إلى أن النص في القانون الحالي يسمح بالترحيل حتى ثلاث سنوات، وأن خفض المدة إلى سنة واحدة عنوان سيئ للاستثمار في مصر.

واتفق مع أبو العينين، ممثلوا الحكومة الذين حضروا الجلسة، مشيرين إلى أن النص المقترح لم تقدمه الحكومة، وإنما اقترحته لجنة الخطة والموازنة.

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جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بضريبة الدمغة وضرائب الدخل على تعاملات البورصة.

وشدد أو العينين، على ضرورة أن تتضمن التشريعات مزايا إضافية تشجع الاستثمار بالبورصة، التي تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد، مضيفًا أنه كلما كانت البورصة أكثر نشاطًا كلما أسهمت في جذب المدخرات المحلية والأجنبية وضخها في قنوات الاستثمار، موضحًا أن أسواق الأوراق المالية بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل، من خلال إصدارات الأسهم والسندات بعيدًا عن عبء المديونية.

وأشار أبو العينين إلى أن مشروعي القانونين، يستهدفان تنشيط سوق الأوراق ويضعان أسس واضحة ومستقرة لضرائب البورصة، ما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي فيها.