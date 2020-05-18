زحام مروري أعلى "دائري المعادي" إثر انقلاب سيارة محملة بـ"السن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمد شعبان: حالة من الزحام المروري يشهدها الطريق الدائري، مساء الاثنين. وكشفت المعاينة أن الكثافات المرورية المرتفعة نتيجة انقلاب سيارة محملة بكمية من "السن" للققادم من المعادي اتجاه المنيب. ونفى مصدر أمني مسؤول اشتعال النيران في السيارة، لافتا إلى أنه جرى الدفع بأوناش الإدارة وسيارات الإغاثة تنسيقا مع الحماية المدنية لسرعة رفع حمولة السيارة. ودفع اللواء علاء متولي مساعد أول وزير الداخلية للمرور بتعزيزات مرورية؛ لسحب الكثافات، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

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