30 مايو.. الحكم في دعوى مساواة الصيادلة بالعاملين في قطاع الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة رقم 10702 لسنة 72، والمطالبة بمساواة الصيادلة العاملين بقطاع الأعمال ماليًا وإداريًا بزملائهم بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، للحكم بجلسة 30 مايو الجاري.
وورد للنقابة العديد من تظلمات الصيادلة الحكوميين العاملين بقطاع الأعمال لعدم مساواتهم بزملائهم العاملين بالصحة، والذين يطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014.
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