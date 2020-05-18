مد أجل الحكم بقضية عرض 3 متهمين رشوة على رئيس استقبال المرضى بالقصر العيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، مد أجل الحكم على موظفين بمستشفى القصر العيني القديم، ومحامي، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العيني لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، للأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

Advertisements

وأسندت النيابة للمتهمين "ج. م"، إداري استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و "م. ن" سكرتير طوارىء بالقصر العيني التعليمي الجديد، و "ع. ا" محامي، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع. أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العيني القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م .ا"، المتهم في القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، بالمستشفى لتلقى العلاج في الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد "ع. ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العيني، أنه في غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثاني إلى مقر عمله بمستشفى القصر العيني، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م. ا" بالمستشفى في الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقي العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة.

واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثاني، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد في جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفي أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.