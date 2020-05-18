نفايات خطرة وسلع فاسدة.. مأموريات شرطة المسطحات في القليوبية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات تفتيشية مكبرة تشنها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات؛ بهدف ضبط كافة مخالفات الغش التجاري خاصة الأسمدة الزراعية والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية. نتائج إيجابية عدة حققتها الحملات خلال الساعات الماضية لعل القاسم المشترك بينها محافظة القليوبية، إذ أمكن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية، بداخلها 5 آلاف و210 كمامات و29 طن نفايات خطرة ومطهرات. Advertisements 29وشملت الجهود أيضا ضبط 29 طن مواد غذائية فاسدة مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في محافظة القليوبية أيضا. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.

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