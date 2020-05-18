محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت الحملة عن ضبط مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة) لإنتاجه (14 ألف قطعة "كمامة – دعامة كمامة") بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائي – مستلزمات انتاج" – وكذا 2 ماكينة كي "أدوات انتاج" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين . يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط ترويج 14 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات الصحية في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.