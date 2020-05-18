ارتكبوا 7 حوادث.. ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية، لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء. أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 8 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة. Advertisements وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت الحملة في ضبط 40 متهم، وضبطت 25 متهم لممارستهم أعمال البلطجة. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تمكنت الحملات من ضبط 18 ألف و714 مخالفة مرورية، وفحص 87 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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