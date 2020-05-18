مصر | حبس عصابة من ٣ سيدات لسرقة المولات الشهيرة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عصابة من ٣ سيدات لسرقة المولات الشهيرة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، حبس تشكيل عصابي مكون من ٣ سيدات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المحلات التجارية والمولات الشهيرة، بمدينة 6 أكتوبر.

بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، عن قيام ثلاث سيدات لهن معلومات مسجلة، مقيمات بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث النشل متخذات من المحلات التجارية والمولات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهن الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهدافهن بمأمورية بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، وأُعدت عدة أكمنة تنسيقا مع قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن، وتمكنت القوات من اقتيادهن إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات اعترفن تفصيليًا بإرتكابهن 12 واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهن ضبط 13 هاتف محمول، مبلغ 3100 جنيه حافظة نقود، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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