أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لثاني وفاة بين الصحفيين بسبب 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لثاني وفاة بين الصحفيين بسبب 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت صاحبة الجلالة، اليوم الإثنين، ثاني حالة وفاة بين أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بعد ساعات قليلة من تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بين الزملاء.

وتستمر لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، في تلقي استغاثات الزملاء المشتبه بإصابتهم، وأيضًا أسر الصحفيين، على مدار الساعة، وتوفير كل سُبل المساعدة لهم.

وأعلنت نقابة الصحفيين، اليوم، عن وفاة الزميل الصحفي محيى الدين السيد، الصحفي بالشركة القومية للتوزيع، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وهي حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

التاريخ المرضي للزميل

وكان الزميل الراحل يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي ١٢ مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الإجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتم إحالته إلى مستشفى حميات العباسية.

تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، وإجراء جلسات الغسيل، إلا المسحة أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم الإثنين.

وتوفى الزميل الصحفي بعد أيام من إصابته، وتدهور حالته الصحية داخل مستشفى حميات العباسية.

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وقامت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، بالتواصل مع الدكتور بيتر وجيه، مدير مستشفى حميات العباسية.

حياته وعمله

وكان الزميل الراحل صحفيًا بالمعاش بالشركة القومية للتوزيع، والذي كان يعمل صحفيًا بجريدة الأمة، وتم نقله بعد عام ٢٠١١ مع مجموعة من الزملاء إلى الشركة القومية للتوزيع، وذلك بعد غلق الجريدة.

والزميل الراحل هو زوج الزميلة منى البقري، الصحفية في جريدة السوق العربية، وعضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.

النقابة تنعي

وأعلنت نقابة الصحفيين، اليوم، عن وفاة الزميل الصحفي محيى الدين السيد، الصحفي بالشركة القومية للتوزيع، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، وهي حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

ونعى مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له، وفاة الزميل، وأعلن عن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة، في بيانه، بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي من موظفين وإداريين وعمال، اتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.