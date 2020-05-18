أخبار مصر | دفتر عزاء ثاني حالة وفاة بين الصحفيين بـ'كورونا'

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر دفتر عزاء ثاني حالة وفاة بين الصحفيين بـ'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوم حزين جديد على نقابة الصحفيين، بعد تسجيل ثاني حالة وفاة بين الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وتسجيل 4 إصابات جديدة، فلم تفلت صاحبة الجلالة من نيران الفيروس المستجد.

وأعلنت نقابة الصحفيين، اليوم، عن وفاة الزميل الصحفي محيى الدين السيد، الصحفي بالشركة القومية للتوزيع، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، وهي حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

ونعى مجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان له، وفاة الزميل، وأعلن عن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

'الصحفيين' توجه رسالة لأعضائها بعد تسجيل ثاني وفاة بسبب كورونا

وأهاب مجلس النقابة، في بيانه، بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي من موظفين وإداريين وعمال، اتخاذ الحيطة، وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

شبانة: نقوم بكل الإجراءات الاحترازية

وقال محمد شبانة سكرتير عام النقابة، إن المجلس يقوم بكل الإجراءات الاحترازية والضمانات الصحية بمبنى النقابة، وأنه تم توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه والكمامات، وغيرها من لوازم التطهير بمقر النقابة.

نقيب الصحفيين ينعى الزميل الراحل

ونعى الدكتور والكاتب الصحفي ضياء رشوان، ببالغ الحزن والأسى، الزميل محيي الدين السيد السعيد، الصحفي بالشركة القومية للتوزيع، والذي وافته المنية اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم النقيب في بيان له، بخالص العزاء والمواساة، إلى زوجته الزميلة منى البقري، الصحفية في جريدة السوق العربية.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

أيمن عبدالمجيد: نتخذ كل إجراءات الدعم المعنوي والمادي لأسرته

أعرب أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية منذ قليل بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالمجيد: "الزميل رحمه الله كان يعاني من الفشل الكلوي، منذ سنوات ويجري ثلاث جلسات غسيل أسبوعية، ومساء يوم الثلاثاء الماضي ١٢ مايو، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتم إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع الدكتور بيتر وجيه، مدير مستشفى حميات العباسية".

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وأضاف عبدالمجيد: "تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، واجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم".

ونعى رئيس لجنة الرعاية، الزميل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم زوجته الزميلة منى البقري، وأسرته، الصبر والسلوان.

وشدد عبدالمجيد على اتخاذ كافة إجراءات الدعم المعنوي والمادي للأسرة، عبر العرض على مجلس النقابة فيما يتطلب قرارات استثنائية.

أعضاء مجلس النقابة يقدمون العزاء في الزميل الراحل

وقال جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة: "رحم الله الكاتب الصحفي الزميل العزيز محيي الدين السيد، الذي وافته المنية ظهر اليوم، خالص العزاء للأسرة الكريمة وانا لله وانا اليه راجعون، نسألكم الفاتحة".

وقال خالد ميري وكيل النقابة: "رحم الله زميلنا الكاتب الصحفي محيى الدين السيد، الذي وافته المنيه متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وخالص العزاء لزوجته الزميلة العزيزة منى البقري، اللهم تغمده برحمتك واسكنه فسيح جناتك".

وقال حسين الزناتي أمين صندوق النقابة: "رحم الله الزميل الصحفي محيي الدين السيد زوج الزميلة منى البقري، تغمد الله زميلنا بالرحمة وخالص العزاء لأسرته".

وقال محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان: "رحم الله زميلنا الصحفى محيى الدين السيد، الذي رحل إثر إصابته بفيروس كورونا، وخالص التعازي لزوجته الزميلة الصحفية منى البقري".

'استقلال الصحافة' عن ثاني وفاة بين الزملاء بكورونا: صبر على البلاء

وتقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، للوسط الصحفي، بخالص العزاء في وفاة الزميل محيى الدين السيد، الصحفي بالقومية للتوزيع والذي وافته المنية، اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن الزميل الراحل كان معروفًا عنه دماثة خلقه بين الزملاء، وحبه للجميع، وحب زملائه له، كما أنه كان صابرًا على البلاء؛ حيث كان يعانى مشاكل صحية انتهت بوفاته.

وأضافت اللجنة في بيانها: "رحم الله الزميل محيى الدين السيد، وألهم أسرته وأهله الصبر والسلوان، وأبدله عن صبره على البلاء حسنات، وأدخله الجنة برحمته".

'الوطنية للصحافة' تنعي وفاة ثاني زميل بسبب فيروس كورونا

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الزميل محيي الدين السيد، الذي توفى بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان لها: "ندععو الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، ونتقدم بالعزاء لزوجته الزميلة منى البقري".