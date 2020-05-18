شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام أغذية فاسدة وتحرير 20 محضر جنحة صحية في حملات تفتيشية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة المكثفة للمنشآت الغذائية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، والضرب بيد من حديد على المنشآت الغذائية المخالفة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٢١٠ كيلو جرام أغذية فاسدة لأنواع مختلفة من ضمنها أسماك مجمدة، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٢٩ عينة أغذية وإرسالها إلى المعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير ٢٠ محضر جنحة صحية لمخالفات أخرى.

وأكد الدكتور هشام مسعود، على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والإحترازية، في ظل الظروف الراهنة، لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يومياً من الساعة ٥م حتي ٦ص.

حملات مكثفة علي المنشآت الغذائية بالشرقية

حملات مكثفة علي المنشآت الغذائية بالشرقية

حملات مكثفة علي المنشآت الغذائية بالشرقية