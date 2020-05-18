شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير عام شؤون البيئة بديوان محافظة الدقهلية بكورونا.. و«توكل»: «لم أشعر بأي أعراض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس توكل الشال، مدير عام شؤون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية، إصابته بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وقال «الشال» لـ«المصري اليوم»، إنه في «يوم السبت قبل الماضي أصبت بحالة هبوط وارتفاع طفيف في درجة الحرارة عقب الإفطار، وأخذت خافضًا للحرارة واستجبت للأدوية، ولكن بسبب هاجس الخوف من كورونا قررت أن أتوجه لمستشفى الصدر للاطمئنان، وأجريت لي الآشعات والتحاليل اللازمة وجاءت كلها سليمة، فطالبت بأخذ مسحة لفيروس كورونا احتياطيًا، وبالفعل تم أخذ المسحة من الأنف والفم».

وأضاف: «لم تظهر نتيجة المسحات حتى الخميس الماضي، وفوجئت بأن النتائج لم تكن حاسمة، وأبلغت مديرية الصحة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالواقعة فطلب منى التوجه لأخذ مسحة أخرى، وبالفعل تم أخذ مسحة السبت الماضي وظهرت النتيجة الأحد إيجابية لفيروس كورونا، رغم عدم ظهور أي أعراض عليّ خلال تلك الفترة ودرجة حرارتي 37 درجة، ولا يوجد كحة ولا التهاب في الحلق ولا أي شيء نهائيا، ومع ذلك قرر الأطباء نقلي لمستشفى العزل بكفر الزيات».

وتابع: «لم أخالط مصابين ولا عائدين من الخارج، ولا أعلم من أين جاءت الإصابة، وأنا حاليًا بصحة جيدة وفي فترة العزل بالمستشفى».

على الصعيد نفسه أجرت مديرية الصحة مسح لجميع المخالطين لمدير الشؤون البيئية بديوان عام المحافظة، وتم أخذ مسحات من عدد كبير من الموظفين وتطهير الإدارة والدور الموجودة به، كما تم فرض العزل المنزلي على 15 من العاملين بالديوان العام.

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