شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته لمدينة الشهداء.. محافظ المنوفية يوزع مواد غذائية على أسر العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على توزيع 400 كرتونة مواد غذائية و300 كيلو لحوم على المتضررين من فيروس كورونا والأسر الأولى بالرعاية بقرى دراجيل وكفر السوالمية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، رافقه مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، والنائب إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب.

جاء ذلك عقب جولته الميدانية بمدينة الشهداء ظهر الاثنين.

كما أشار محافظ المنوفية إلى دعم قرية زاوية الناعورة بـ200 كرتونة مواد غذائية، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.