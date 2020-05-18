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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أشمون يتفقد قريتي جريس وأبورقبة بعد فرض عزل كامل عليهما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية تفقدية لمتابعة تنفيذ قرار الغلق الكامل لقريتي جريس وأبورقبة.
تم المرور على كافة مداخل القرية وشوارعها للتأكد من غلق المحلات بالكامل عدا محلات المواد الغذائية والصيدليات، بالإضافة إلى التواجد الأمنى عند مداخل ومخارج القرية وشوارع المصابين وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة ومتابعة تنفيذ قرار الغلق الكامل لقريتي جريس وأبورقبة.
من جانبه، أكد القزاز على استمرار متابعة الأعمال بأشمون وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
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