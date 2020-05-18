شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام: توزيع 116 ألف وجبة غذائية على العائدين إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بنك الطعام المصري عن مشاركته في توفير الوجبات الغذائية للعالقين العائدين لمصر خلال فترة وجودهم بالعزل الصحي بالمدن الجامعية بثماني محافظات وهي القاهرة، حلوان، عين شمس، الغردقة، بنها، بني سويف، السادات، المنوفية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 9 مايو إلى 5 يونيو المقبل، بإجمالي عدد وجبات 116.423 وجبة.

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذ لبنك الطعام أن العالم يمر بظروف استثنائية تتطلب مضاعفة جهود التضامن والتكافل، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهو ما دعانا لتوفير احتياجات جميع الأسر المستحقة والتي تحتاج إلى الطعام الأساسي، وكان من الضروري ألا نتأخر عن دعم أهالينا من المصريين العالقين لقادمين من الخارج والذين يتم عزلهم فور وصولهم إلى مصر بالمدن الجامعية ونزل الشباب، لنواصل دورنا في الإغاثة.«

وأضاف أن البيانات تتضمن كشوفات تشمل عدد العالقين ومواعيد وصولهم إلى مصر بالإضافة إلى الدول القادمين منها.