شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تتدخل لإعادة مواطن مصري عالق على الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في استجابة سريعة لنداء مواطن مصري يعمل سائقا على سيارة نقل مقطورة، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، منح تأشيرة دخول لعادل محمد السيد سليم، الذي تقطعت به السبل في منطقة نائية بالقرب من الحدود الكويتية لمدة تتجاوز الشهرين بعد إغلاق دول الخليج حدودها لمواجهة انتشار وباء الكورونا.
وكان المواطن المصري قد وجه نداء إلى المسئولين الكويتيين يناشدهم السماح بدخوله الأراضي الكويتية تمهيدا لعودته إلى مصر، وأشار إلى إنه يعيش داخل كابينة سيارته في ظروف مناخية قاسية بعد أن نفذ مخزون الطعام والشراب وعجز عن التحرك بسيارته بسبب إغلاق الحدود.
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