شكرا لقرائتكم خبر عن عبر تقنية فيديو كونفرانس.. محافظ الغربية يستعرض مع وزيرة البيئة موقف مصانع التدوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فواد، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموقف الحالي لمصانع التدوير بدفرة وطنطا، ومصنع تدوير المحلة الكبرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وأضاف محافظ الغربية، أن هذا اللقاء ياتي في إطار اتفاقيات التعاوني المبرمة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي (Eu)، وهيئة المعونة السويسرية ( SECO)، وهيئة المعونة الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW).

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، حرص المحافظة على الارتقاء بمنطومةً القمامة، من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومصانع التدوير بالتعاون مع وزارات الانتاج الحزبي والتنمية المحلية والبيئة.