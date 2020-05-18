شكرا لقرائتكم خبر عن عبر تقنية فيديو كونفرانس.. محافظ الغربية يستعرض مع وزيرة البيئة موقف مصانع التدوير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فواد، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموقف الحالي لمصانع التدوير بدفرة وطنطا، ومصنع تدوير المحلة الكبرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.
وأضاف محافظ الغربية، أن هذا اللقاء ياتي في إطار اتفاقيات التعاوني المبرمة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي (Eu)، وهيئة المعونة السويسرية ( SECO)، وهيئة المعونة الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW).
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، حرص المحافظة على الارتقاء بمنطومةً القمامة، من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومصانع التدوير بالتعاون مع وزارات الانتاج الحزبي والتنمية المحلية والبيئة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
12,229
-
تعافي
3,172
-
وفيات
630
كانت هذه تفاصيل خبر عبر تقنية فيديو كونفرانس.. محافظ الغربية يستعرض مع وزيرة البيئة موقف مصانع التدوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.