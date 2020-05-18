شكرا لقرائتكم خبر عن «عجلة وكوفرتة».. هدية محافظ المنوفية لأول مولود داخل «عزل الباجور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، أهدى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الطفل «زين» أول مولود داخل العزل الصحي بالباجور عجلة أطفال و«كوفرتة».

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لمصابي فيروس كورونا المستجد، والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين، كما شدد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمولود.

الجدير بالذكر أن مستشفى العزل بالباجور شهدت حالة ولادة لحالة تم احتجازها لتنجب طفلًا داخل المستشفى، حيث قام الطاقم الطبي بتجهيز غرفة العمليات والإفاقة وعمل خطة استباقية استعدادا لأي أمر طارئ، وتم عمل الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة وتمت العملية بنجاح وحالة الطفل مطمئنة ونتيجته سلبية.