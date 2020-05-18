شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ربط منطقة برنيس بالشبكة الكهربائية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة توزيع كهرباء القناة، إن شركة المصرية لنقل الكهرباء أجرت، اليوم الاثنين، تشغيل تجريبي ناجح لافتتاح مشروع الربط الكهربائي بالشبكة الموحدة لمنطقة برنيس جنوب مرسي علم بالبحر الأحمر من خلال متابعة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء للمحطة، والتشغيل التجريبي بالفيديوكونفرانس.

وحصلت «المصري اليوم» على الصور الخاصة بمحطة المحولات المتنقلة التي تم افتتاحها لمنطقة برنيس، حيث إن التكلفة تصل 2 مليار جنيه، تشمل خطوط نقل ومحطات محولات وبذلك يتم استكمال جميع الأعمال الخاصة بالساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر لخدمة التنمية العمرانية والسياحية والاجتماعية بهذه المناطق.

وأضاف السيد أن إنشاء المحطة تطلب إقامة خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف وبطول 295 كيلو متر، بالإضافة إلى تركيب 4 وحدات متنقلة جهد 220/22/22 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقع في مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، وتوفر هذه الخطوة حلول طاقة قابلة للتطبيق إلى مناطق البحر الأحمر النائية، التي كانت تعتمد على وحدات الديزل للطاقة وتعاني من ضعف التيار الكهربائي، وأزمات الانقطاع المتكررة التي كانت تحدث خاصة مع زيادة الأحمال.

يذكر أن شركة كهرباء القناة انتهت من ربط مدينتي القصير ومرسى علم بالشبكة الموحدة للكهرباء، وربط منطقة برنيس، اليوم الاثنين.

محطة محولات كهرباء برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس

محطة محولات كهرباء برنيس