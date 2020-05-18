شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: الدولة لديها إرادة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام وليس التخلص منها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة لديها إرادة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام وليس التخلص منها.
وأضاف «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الاثنين، أثناء مناقشة تعديل قانون شركات قطاع الأعمال، أن أسهل شىء تفعله هو أن تصفي شركة، ولكن العبء الأكبر هو الإصلاح، ورئيس الجمهورية تحدث على شركة الحديد والصلب وضرورة إحيائها، وإصلاح قطاع النسيج وشركات السكر في الصعيد، وقلنا لا تصفية ولا بيع.
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