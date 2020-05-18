شكرا لقرائتكم خبر عن «قضايا الدولة» توقع عقدًا مع محافظة الغربية لشراء قطعة أرض بـ94 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع المستشار حاتم عبدالعال، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الأمين العام للهيئة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد شراء مسطح بمساحة 4000 متر بعمارات عبدالمنعم رياض الكائنة بميدان المحطة بمدينة طنطا.
وقال د. أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن القيمة الإجمالية لشراء المسطح بلغت 94 مليون جنيه ونصف، بغرض إنشاء مقر جديدا لهيئة قضايا الدولة.
حضر التوقيع نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، والمستشار عبدالله غلاب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هشام عبدالسلام، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عمرو حسام حتاتة، المستشار بهئية قضايا الدولة.
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