شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "فجر جديد" وآخر بعنوان "المشروعات التطبيقية المنفذة" بـ"فنون جميلة الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، معرض الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بعنوان "فجر جديد"، بقاعة العرض الملحقة بمتحف الكلية، ويستمر المعرض حتى يوم السبت 23 مايو الحالى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الاثنين.



افتتاح معرض الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، أننا حريصون على رعاية مثل هذه المعارض، لتشجيع الفنانين المتميزين والمبدعين فى المساهمة بشكل إيجابى فى التنمية الفنية.



عمل فنى بمعرض الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر

حضر حفل افتتاح معرض الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، الدكتورة نهاد عبد المنعم، رئيس قسم التصوير بالكلية، والدكتور محسن حمزة، الأستاذ بقسم التصوير بالكلية، والدكتورة أمانى فهمى، والفنان التشكيلى حسام صلاح، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية.



عمل فنى بمعرض الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر

وفيما يتعلق بفكرة المعرض، تقول الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، إن أشد لحظات الليل ظلمة أقربها إلى الفجر، ومعرضى "فجر جديد" هو بمثابة طاقة النور وشعاع الأمل للخروج من شدة الظلمة إلى بر الأمان، و اللوحات تحمل معها رسالة أمل وتفاؤل للعالم أجمع بشروق فجر جديد، وسوف ننعم جميعا بالأمان.



عمل فنى بمعرض الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر

جدير بالذكر أن الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، حصلت على درجة الماجستير خلال عام 2006، وحصلت على درجة الدكتوراه خلال عام 2009، كما عملت كمنسق للجودة بقسم التصوير لشعبتى القسم ولجميع الفرق الدراسية، وذلك فى العام الجامعى 2016-2017 ، وهو عام حصول الكلية على الاعتماد كأول كلية فنية معتمدة فى مصر والشرق الأوسط، وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية.





كما افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، معرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى، الأستاذ المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، بقاعة العرض الرئيسية بالكلية، بعنوان "المشروعات التطبيقية المنفذة ". حضر حفل افتتاح المعرض الدكتور حسن متولى، أستاذ العمارة الداخلية، ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية. وتم تنظيم المعرض فى إطار النشاط المجتمعى لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.



افتتاح معرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى

يضم المعرض حلول تصميمية للعمارة الداخلية لأربعة مشروعات تطبيقية (سكنية وتجارية)، تم تنفيذها على أرض الواقع، ويتناول المعرض دور التصميم الداخلى فى تعزيز وانجاح الحيزات الداخلية السكنية، بالإضافة إلى توظيف وسائل الجذب البصرى لحل مشكلات الحيزات التجارية الصغيرة.

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عمل فنى بمعرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى



عمل فنى بمعرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى



جانب من معرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى



جانب من معرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى



جانب من معرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى



جانب من معرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى



جانب من معرض الدكتورة الفنانة رشا الزينى



عمل فنى بمعرض الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر



عمل فنى بمعرض الفنانة الدكتورة أمنية حامد صقر