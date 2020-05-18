شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة المعاشات لـ 900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، " الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، خلال اجتماعه اليوم الأثنين، زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة 100 جنيه، لتصبح 900 جنيه بدلا من 800 جنيه.
كما قرر الاتحاد فتح باب مشروع العلاج بشكل استثنائى من 1/6/2020 ولمدة 15 يوما، على أن تتم الاستفادة من الاشتراك فى مشروع العلاج بداية من يوم التعاقد، وكلف مجلس الاتحاد القائمين على المشروع للتعاقد السريع مع مستشفيات خاصة للعزل بجميع محافظات الجمهورية لدواعى وباء كورونا ضمن مشروع العلاج.
وكان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وقرر أيضا صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.
وقررت نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة صرف 50 ألف جنيه إضافية لأسر شهداء كورونا من أعضاء النقابات الثلاثة.
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