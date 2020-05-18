اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة المعاشات لـ 900 جنيه

كما قرر الاتحاد فتح باب مشروع العلاج بشكل استثنائى من 1/6/2020 ولمدة 15 يوما، على أن تتم الاستفادة من الاشتراك فى مشروع العلاج بداية من يوم التعاقد، وكلف مجلس الاتحاد القائمين على المشروع للتعاقد السريع مع مستشفيات خاصة للعزل بجميع محافظات الجمهورية لدواعى وباء كورونا ضمن مشروع العلاج.

وكان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وقرر أيضا صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

وقررت نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة صرف 50 ألف جنيه إضافية لأسر شهداء كورونا من أعضاء النقابات الثلاثة.