الجامعة الأمريكية تنظم ندوة "بناء كيانات مرنة أوقات الأزمات" الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ندوة اونلاين بعنوان "بناء كيانات مرنة في أوقات الأزمات وما بعدها" وذلك يوم الخميس المقبل من الساعة 3 حتى الساعة 4 عصراً.يتحدث في اللقاء كل من، ألكسندر أوستروالدر وإيف بينور، وهما من مبتكري أدوات هامة في عالم إدارة الأعمال، مثل ابتكار نموذج العمل التجاري، ونموذج القيمة المضافة، وهي من النماذج التي يستخدمها الكثيرون حول العالم لبناء وتصميم الشركات، كما قاما بتأليف العديد من الكتب الأكثر مبيعاً حول العالم مثل (ابتكار نموذج العمل التجاري)، و(اختبار الأفكار التجارية) والكتاب الأحدث إصداراً، وهو (المؤسسة التي لا تقهر). وتم تصنيفهما في المركز الرابع ضمن أفضل 50 مفكرا في علم الإدارة حول العالم، كما حاز كل منهما على جائزة Thinkers50 Strategy Award.

يشارك المتحدثان من خلال هذه الندوة الافتراضية عبر الإنترنت خبراتهما العملية ورؤى وأفكار ونصائح قائمة على الأدلة، ويتناولان سبل تعزيز الابتكار وبناء كيانات مرنة قادرة على الصمود والنمو في في ظل الأزمات.

يدير الحوار الدكتور أيمن اسماعيل أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال والمدير المؤسس لحاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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تأتي الندوة الافتراضية كجزء من سلسلة نقاشات تقدمها حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ انتشار وباء كورونا المستجد وذلك لدعم رواد الأعمال في ظل الوضع الراهن.

جدير بالذكر، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تأسست عام 1919 وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً ليبرالياً باللغة الإنجليزية في العالم العربي. وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج. الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.